Nicola Maria Salzani (sec. XVIII) 15 Sonatine per cembalo od organo A cura di / Edited by Olga Laudonia

Segnaliamo l’ultima pubblicazione della sorrentinissima maestra Olga Laudonia, per la Armelin di Padova: prima edizione moderna delle Sonatine di Nicola Maria Salzani da un manoscritto del San Pietro a Majella. Potrebbe apparire un volume di segmento, per addetti ai lavori, mentre invece è un lavoro di ricerca d’archivio con pubblicazione inedita che permette di comprendere meglio il respiro internazionale della musica del settecento napoletano. Non possiamo che fare i complimenti a Olga Laudonia e che ci auguriamo che ce le faccia ascoltare al più presto su uno degli organi delle chiese di Sorrento.

Nicola Maria Salzani, di cui si ignora la data di nascita e morte, fu compositore della Scuola Napoletana del Settecento. Coevo di Greco, Leo, Porpora, Durante e Pergolesi, fu autore di:

Sonatine per cembalo ed organo per l’Ill. ma Sig. ra D. Maria Teodora Minieri;

Toccatine per cembalo ed organo per l’Ill. ma Sig. ra D. Maria Teodora Minieri;

Messa a quattro voci;

Mottetto a Solo Con più Istromenti Per Il Signor D. Onofrio Vanvesterhouzius;

Mottetto a quattro voci con strumenti;

Mottetto a quattro Voci con più istromenti.

Codeste opere sono tutte attualmente conservate presso la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Della Signora Maria Teodora Minieri, dedicataria delle prime due raccolte, si ha traccia anche in due manoscritti, conservati nella Biblioteca del Conservatorio di Napoli, inquanto contributore di due opere di altrettanti compositori stranieri: Johann Gottlieb Naumann, autore di Se mai vedi il mio tesoro e Vincente Martin y Soler, autore di Ifigenia in Aulide. È importante tener conto della data di pubblicazione di tali opere, al fine di ricostruire il periodo in cui operò Salzani: tenendo conto che esse sono state pubblicate tra il 1760 ed il 1810 e che godettero del contributo della Signora Minieri, è indubbio che Salzani operò a Napoli nella seconda metà del Settecento.

https://www.armelin.it/PDF/AMM325Salzani.pdf