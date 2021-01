Secondo “derby” campano e seconda vittoria consecutivi per l’Avellino che batte la Turris al Liguori per 2-0. Quarta sconfitta stagionale invece per i corallini che subiscono le reti di Silvestri e Maniero ma, soprattutto, appaiono a corto di idee e costantemente poco incisivi. Solo negli ultimi 10 minuti, quando l’allenatore Fabiano ha inserito qualche punta in più, c’è stato uno scatto di orgoglio. La Turris è ottava in classifica e manca ancora un girone intero di ritorno ma deve necessariamente invertire questa tendenza se non vuole correre il rischio di trovarsi a dover rincorrere la salvezza. Nel post partita le parole del presidente Colantonio: “Ho visto un ottimo Avellino, un Avellino diverso dalla partita di andata, mi è sembrata una squadra molto forte. Ha meritato di vincere, poco da dire. Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, abbiamo provato a fare qualcosa di più nel secondo tempo ma l’Avellino ha meritato. Ci tengo a ringraziare il sindaco Festa, che oggi ho incontrato, perchè in estate diede la disponibilità per il Partenio e se siamo in questa categoria oggi lo dobbiamo al sindaco di Avellino. Lo ringrazio ancora. Obiettivo? Come ho detto resta la salvezza, i playoff sarebbero un bel traguardo ma ci penseremo una volta salvi”. L’Avellino, invece, era reduce dalla vittoria del derby con la Cavese e continua la sua serie positiva mentre si gode il terzo posto in classifica. A fine gara le dichiarazioni dell’autore del secondo goal, Riccardo Maniero: “Oggi era importante vincere, su un campo difficile dove anche le big hanno fatto fatica. Abbiamo disputato una grande gara e portato a casa tre punti fondamentali. Conosco bene il mister, ci sprona e molte volte fa bene, ci vuole ed è questo il suo punto forte. Riesce sempre a farci tirare fuori qualcosa che, in un determinato momento, non riusciamo a far emergere. Non ho prefissato nessuna cifra, ci tenevo comunque a partire bene in questo girone di ritorno. Dobbiamo volare bassi, il campionato è lungo e abbiamo tante partite difficili”.