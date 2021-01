Natale dei ricordi, un film che consigliamo per la difesa della nostra identità

Trama Il Natale dei ricordi

Lucy torna a Nelson’s Bay per il funerale della sorella e scopre che dovrà passare almeno 30 giorni nella cittadina se vuole essere la beneficiaria del testamento.

Il Natale dei ricordi, il film diretto da Ron Oliver, segue la storia di un brillante avvocato di New York. Per la prima volta nella sua vita Lucy (Tatyana Ali) è al settimo cielo: dopo anni di duro impegno diventerà finalmente socia dello studio legale in cui lavora. Tuttavia, l’euforia per i successi lavorativi lascia in fretta il posto al dolore quando scopre che sua sorella maggiore Alice è morta improvvisamente. Presa dallo sconforto Lucy fa immediatamente ritorno a Nilson’s Bay, la sua città natale, per occuparsi dei funerali e rispettare le ultime volontà della sorella.

Giunta a destinazione viene a sapere che Alice le ha lasciato in eredità la casa di famiglia, ma potrà ottenerla solo a una condizione: sarà infatti la beneficiaria del testamento a condizione che passi in città le successive 4 settimane. La giovane accetta e ha così modo di incontrare gli amici di Alice e di riallacciare i rapporti con Peter (Dondré T. Whitfield), il suo amore di gioventù per il quale nutre ancora dei sentimenti.

Ma i fantasmi del passato non smettono di tormentarla: Lucy non fa che sentirsi in colpa per essere fuggita in seguito al grave incidente automobilistico che sua sorella ha avuto vent’anni prima e per il quale si sente ancora responsabile. Ce la farà a sconfiggere i suoi demoni e a fare pace con se stessa?

L’occasione sarà un antico bar che vogliono trasformare, si opporrà per salvarlo .