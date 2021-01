Napoli, un’altra rapina ai danni di un rider. Minacciato con una pistola

Napoli. A poche ore dalla vicenda del rider Gianni Lanciano, picchiato e derubato del proprio scooter a Calata di Capodichino mentre svolgeva il suo lavoro, arriva la notizia di un’altra rapina, perpetrata la sera del 4 gennaio nel quartiere di Fuorigrotta. La vittima – come riporta TGCom24 – anche in questo caso è un rider, un 33enne avvicinato da due persone in sella ad un motorino senza targa e con il viso coperto dai caschi. I due, dopo averlo costretto e scendere dal mezzo ed averlo minacciato con una pistola, gli hanno sottratto lo scooter. Il rider ha provato a reagire ma è stato colpito con il calcio della pistola.