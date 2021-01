Napoli, un imprenditore 32enne del quartiere Vasto scomparso da un mese, forse vittima degli usurai

Napoli. Un imprenditore 32enne del quartiere Vasto è scomparso dalla sera del 2 dicembre al punto che la sua famiglia ha deciso di presentare una denuncia. A quanto pare – come riporta “Il Mattino” – l’uomo, dopo il fermo della sua attività lavorativa, si sarebbe trovato indebitato decidendo così di chiedere un prestito a degli usurai dell’uomo e, secondo la famiglia, sarebbe finito nelle loro grinfie e si ipotizza che la sera della sparizione il 32enne avesse proprio un appuntamento con le persone con le quali si era indebitato. La Procura, in seguito alla denuncia presentata dai familiari, ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda.