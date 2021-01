Napoli: trovato morto ex dirigente Cgil, era scomparso da due giorni

Napoli. Scomparso da due giorni, la famiglia aveva lanciato un appello per ritrovarlo. È stato trovato morto in un albergo Gianni De Luca, ex vicesegretario regionale della CGIL. Era stato il figlio a pubblicare la sua foto su Fb nella speranza che qualcuno potesse aiutarlo. La famiglia e la Cgil avevano cercato di rintracciarlo, inutilmente, in queste ultime ore.

Il figlio Enrico aveva lanciato un appello su Facebook, aveva pubblicato una foto del padre con il seguente messaggio: “Se qualcuno lo avesse visto – a Napoli o altrove – mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento al Centro Direzionale”. Poi la dolorosa notizia della morte, giunta nel pomeriggio.