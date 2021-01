Napoli-Spezia: Le formazioni ufficiali

Ufficiali da pochi minuti le scelte di Gattuso che cambia un solo elemento rispetto a Cagliari. Dentro Politano a destra, ma viene confermato Lozano che agirà da centravanti al posto di Petagna. Out ancora Meret e conferma per Fabian con Bakayoko in mediana. Italiano conferma 4-3-3 che vedrà Provedel fra i pali, con Vignali, capitan Terzi, Ismajli e Marchizza in difesa. A centrocampo ancora Agoume in regia, supportato dalle mezzali Deiola e Maggiore. In attacco, sempre Nzola nel ruolo di centravanti, mentre sugli esterni agiranno Agudelo e Farias.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano