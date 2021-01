Articolo di Maurizio Vitiello – ISIS “Alfonso Casanova”. Virtual Tour.

Giovedì 21 gennaio 2021, dalle ore 16,00 alle 18,00, si rinnova l’appuntamento con il virtual tour promosso dall’ Isis Casanova di Napoli, diretto brillantemente dalla Professoressa Palmira Masillo, top manager per offrire all’utenza scolastica un emozionante open day on line e non in presenza, causa misure di sicurezza dettate dall’emergenza Covid 19.

In quest’occasione, , inseguendo il pensiero di Malcom X che recita testualmente: “La scuola è il nostro passaporto per il futuro perché il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo“ sarà presentata l’Offerta formativa di tutti gli indirizzi attivi nella scuola; in particolare come Istituto professionale, saranno presentati i seguenti indirizzi: ‣ Servizi Culturali e dello Spettacolo – Arredo, Forniture d’Interni e Liuteria- Odontotecnico- Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Manutenzione e Assistenza Tecnica Elettrico ed Elettronico- Manutenzione e Assistenza Tecnica: Meccanica.

Come Istituto Tecnico saranno invece proposti gli indirizzi:

Grafica e Comunicazione Meccanica, Meccatronica ed Energia.

E, infine, molto interessante e, assolutamente, innovativo l’indirizzo Audiovisivo e Multimediale offerto come Liceo Artistico.

Il virtual tour vedrà impegnati in prima linea alcuni docenti della scuola: la Prof. Virginia Amato, titolare della funzione strumentale; per il Laboratorio di Forniture d’Interni e Liuteria indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy i professori Antonio Cirillo e Salvatore Mancino; per Laboratorio di Grafica e Comunicazione Istituto Tecnico settore Tecnologico la prof. Marina Melchionna; per il Laboratorio Socio Sanitario Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale il prof. Vito Gurrado; per il Laboratorio di Fotografia Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo i prof. Bruno Bellopede e Marco Di Maso; per il Laboratorio del Liceo Artistico Indirizzo Audiovisivo e Multimediale la prof. Chiara Cimini; per il Laboratorio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Elettrico ed Elettronico il prof. Antonio Niccoli; per il Laboratorio di Manutenzione e Assistenza Meccanica il prof. Gerardo Armenante; il Laboratorio di Meccanica Meccatronica ed Energia Istituto Tecnico sarà presentato dal prof. Marcello Canciello mentre il Laboratorio Odontotecnico verrà illustrato dal prof. Fulvio Esposito; infine il Laboratorio d’Inglese verrà virtualmente visitato con le professoresse Gabriella Lafera e la prof. Gabriella Carcano.

Per poter accedere al virtual tour basta andare sul sito ufficiale della scuola:

www.istitutocasanova.edu.it cliccando sul link meet.google.com/opj-nubg-gee o anche inquadrando il QR code presente sulla locandina ufficiale in allegato

Maurizio Vitiello