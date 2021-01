Napoli. Il ricordo del sindacalista Gianni De Luca da Nicola Vetrano

Napoli. Ho collaborato con Gianni De Luca nel settore organizzativo della Cgil Campania quando lui aveva assunto l’incarico di vice-segretario generale. Ne ho sempre apprezzato competenza, brillante e creativa intelligenza, grande onestà e curiosità intellettuale. Sollecito’ con il mio aiuto l’ impegno dell’Organizzazione nella partecipazione alla Marcia della Pace promossa a Caserta dal Vescovo Nogaro e alla Giornata della Pace il primo gennaio. Non so perché gli piaceva tanto la mia parlata, per la tonalità e la chiarezza, diceva. Lasciata la Cgil ci siamo persi di vista e non so perché è giunto a questo gesto estremo. Sapevo di alcune sue sofferenze per situazioni in famiglia, ma qualsiasi cosa gli sia successo so solo, per quello che posso testimoniare, che ha speso bene e cpn coerenza la sua vita. Riposa tra i giusti, caro Gianni Nicola Vetrano