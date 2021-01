Napoli. Fondazione Valenzi. Giornata della Memoria. Eventi in streaming.

Articolo di Maurizio Vitiello – Giornata della Memoria con la “Fondazione Valenzi”.

Eventi in streaming.

#CriticaMente contro tutti i razzismi.

Verso il Giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021, la Fondazione Valenzi promuove per tutto il mese di gennaio un ciclo di incontri in streaming sui temi della Shoah e del razzismo contemporaneo.

La Fondazione Valenzi, in partnership con diverse scuole, è attiva nel progetto #CriticaMente per guidare i giovani a riflettere in maniera critica e costruttiva su tematiche come la xenofobia, il razzismo e l’antisemitismo e imparare a riconoscere e combattere attraverso percorsi didattici ogni propaganda d’odio, soprattutto sui social media.

Nel mese di gennaio, a partire da mercoledì 13, la Fondazione pubblicherà, il mercoledì e venerdì alle ore 12 sui propri canali social, dei video di approfondimento su temi storici: Lucia Valenzi e un giovane studente, Jacopo Solima, si confronteranno sul tema della Shoah partendo da domande cui spesso si pensa soltanto, come “Chi sono gli ebrei?” o “Perché la Shoah?“.

L’iniziativa terminerà il 27 gennaio con due appuntamenti speciali: una tavola rotonda con giovani che racconteranno esperienze dirette e riflessioni sul razzismo contemporaneo e a seguire l’incontro-confronto tra Lucia Valenzi e Nico Pirozzi, giornalista e ideatore del progetto “Memoriae”.

L’iniziativa è stata realizzata con il team di supporto: Antonietta Panico, Jacopo Solima, Gabriella Diozzi.

Da seguire.

Maurizio Vitiello