Napoli , folla sul lungomare e a Via Chiaia con traffico

Approfittando del bel tempo e del sabato, in tanti a Napoli si sono riversati nelle strade, creando traffico e folla in più punti del centro. Peggio è accaduto nel pomeriggio, già intorno alle 17, nella zona dei cosiddetti “baretti” di Chiaia dove a centinaia si sono ritrovati davanti ai locali, spesso senza mascherina.

«Via Bisignano 17:30 sabato 30 gennaio 2021 – si legge sulla pagina Comitato Chiaia Viva e Vivibile -. Non stupiamoci però se poi saremo costretti a nuove misure restrittive per la salvaguardia della salute pubblica. Eh no! Quelli che fuori un bar mangiano e bevono, ovviamente, senza la mascherina non si possono paragonare a quanti fanno la fila all’ufficio postale o sono in strada a guardare le vetrine. La discriminante? Primo, la mascherina, secondo la necessità (per chi vuole socializzare fuori un bar) di assembrarsi per definizione.»