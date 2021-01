Napoli-Empoli: Formazione ufficiali

Ufficiali le scelte di Gattuso che opera 6 cambi per la gara contro l’Empoli. Torna titolare Koulibaly, in attacco Petagna. C’è Elmas trequartista. Inizialmente panchina per Mertens.

Ecco la formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

EMPOLI: Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti.

A disposizione: Brignoli, Pratelli; Stulac, Romagnoli, Moreo, Asllani, La Mantia, Fiamozzi, Baldanzi, Nikolaou, Cambiaso, Parisi