Napoli, crolla parzialmente la facciata della Chiesa del Rosariello

Napoli. Intorno alle 7.30 di oggi si è sfiorata la tragedia in piazza Cavour, nel quartiere del centro Stella. Per cause ancora da accertare è crollata una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, meglio conosciuta come la Chiesa del Rosariello. Il crollo ha coinvolto anche un solaio con parte dell’edificio adiacente la chiesa. Il boato provocato dal crollo ha allarmato gli abitanti della zona che si sono immediatamente precipitati in strada e che sono rimasti allibiti nel vedere le macerie sull’asfalto. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti perché al momento del crollo non c’erano persone sul posto.

La Chiesa era al momento vuota, pur essendo aperta al culto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia municipale e un’unità della Protezione Civile per constatare i danni e mettere in sicurezza l’area. Sembra che nei mesi scorsi erano stati segnalati alle autorità competenti alcuni problemi riguardanti la statica dell’edificio religioso.