Napoli, crisi: si toglie la vita Umberto Sbrescia, professionista della fotografia.

Aveva deciso di togliersi la vita ma non voleva disturbare la sua famiglia. Così ieri mattina è uscito come sempre per recarsi nel suo negozio di apparecchiature fotografiche di via Silvio Spaventa 17, alle spalle di piazza Garibaldi. Schiacciato dai debiti con lo Stato e con privati, annientato dalla certezza di non poterli onorare probabilmente anche a causa dei pochi o mancati guadagni stroncati dalla pandemia soprattutto nel settore delle cerimonie vietate da tempo per il Covid, Umberto Sbrescia, 66 anni, si è suicidato impiccandosi nel suo negozio dopo essersi chiuso all’interno.

Alle tre di ieri pomeriggio la famiglia allarmata per il suo mancato ritorno a casa — dopo tante telefonate sul numero fisso del negozio e sul cellulare senza avere risposta — ha chiamato la polizia e intanto è andata al negozio. È stato necessario forzare la serratura per riuscire a entrare, ma una volta all’interno i poliziotti si sono trovati di fronte alla cruda realtà dei fatti e hanno tentato di tenere lontano i familiari. Umberto si era impiccato ed era già privo di vita. Dopo una prima perquisizione, gli agenti hanno trovato un biglietto che l’uomo aveva scritto prima di morire. Nella lettera, sottolineando la notevole quantità di debiti accumulati sia con lo Stato ( dunque, si presume, imposte) sia con privati, chiede proprio allo Stato di non caricare i suoi eredi di quel peso estinguendo il debito. Non solo. Si rivolge ai familiari e dice loro: «Andate via da qui».

Si chiude con la morte di Umberto Sbrescia. una storia di grande tradizione cominciata nel 1958 con il primo negozio di via Imbriani, alle spalle di piazza Municipio. Prima il padre, poi il figlio erano conosciuti come i principali fornitori dei fotografi tanto di giornali e riviste quanto di battesimi e matrimoni. In particolare Umberto, soprannominato dagli amici il “grande baffo” aveva un sorriso per tutti, sempre allegro e cordiale. Lui stesso descriveva la sua attività: « Negli anni abbiamo servito oltre 20.000 fotografi professionisti in tutta Italia, senza mai dimenticare gli amatori evoluti che contribuiscono alla gestione di articoli di una certa levatura professionale. Importiamo dal 1968 prodotti per la fotografia amatoriale e professionale, introducendo sul mercato nuove tecnologie per il miglioramento della fotografia professionale. Il nostro know-how acquisito in più di 50 anni è garanzia di professionalità, coerenza e dedizione nella soddisfazione del cliente».

