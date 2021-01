NAPOLI CALCIO : TRE PUNTI PER IL MORALE E LA CLASSIFICA

Il Napoli passa sul campo dell’Udinese grazie al gol al 90′ di Tiemoué Bakayoko.

Gli azzurri vincono ma non convincono con il gioco. In rete il centrocampista che di testa da tre punti importanti alla squadra di Gattuso. Tre putni importanti per la classifica e il morale in un periodo difficile di grandi assenze ed infortuni pesanti.

Queste le parole del centrocampista ex-Milan e Chelsea a fine partita.

“Stavamo attraversando un periodo difficile dopo la sconfitta con lo Spezia, dovevamo dare un segnale. Era molto importante reagire con una vittoria. Guadagniamo fiducia in vista delle prossime partite, questa vittoria è importante. Speriamo di continuare a vincere, è un segnale importante per tutti.

Primo gol? Sono felice, soprattutto perché è stato il gol della vittoria”.