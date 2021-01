Napoli, al via la raccolta fondi per realizzare una statua di Maradona

Napoli. La Giunta comunale ha approvato una delibera per attivare una raccolta fondi attraverso la procedura del crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona, grazie ai versamenti spontanei sul conto corrente dedicato “Fondo comunale solidarietà Il cuore di Napoli.

Il tutto – come riporta Askanews – in parallelo alla manifestazione di interesse attraverso la quale l’amministrazione intende raccogliere le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura del grande Maradona che verrà posizionata nei pressi dello stadio calcistico napoletano che ora porta il suo nome. La manifestazione di interesse, già pubblicata sul sito web del Comune di Napoli sia in italiano che in inglese, ha l’ambizione di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo. I progetti saranno poi valutati da una commissione, costituita dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo e allo Sport, composta da esponenti cittadini del settore dell’arte e della cultura e da rappresentanti del mondo dello sport e delle tifoserie.