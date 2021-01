Napoli, al Pascale Primario indagato per aver tentato di condizionare possibili testimoni

Napoli. Avrebbe tentato di condizionare la versione di alcuni potenziali testimoni, nell’ambito dell’inchiesta in cui è indagato per concussione. È questa la tesi che spinge il gip Anna Imparato a firmare l’ordine di arresti domiciliari a carico di Raffaele Tortoriello, primario del Pascale finito nei mesi scorsi al centro di una doppia indagine: da un lato l’accusa di aver molestato due pazienti oncologiche; dall’altro quella di aver dirottato alcuni pazienti dal Pascale a una clinica privata. Ed è nell’ambito di questo secondo procedimento, che si registra l’inasprimento di una precedente misura di interdizione rispetto alla professione medica, con l’applicazione degli arresti domiciliari. Inchiesta condotta dal pm Henry John Woodcock e dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, proviamo a leggere le conclusioni adottate dal gip: esiste il pericolo di inquinamento probatorio, per il presunto pressing su alcuni testimoni che erano stati indicati dalla difesa ed erano stati poi convocati dal pm per essere escussi. Per il dirigente del Pascale è stato fissato l’interrogatorio per il prossimo 21 gennaio.

I REGALI

Torniamo all’accusa principale, quella della concussione, del presunto dirottamento di pazienti. «Le intercettazioni – spiega la Procura – hanno dimostrato che Tortoriello non solo chiedeva legittimamente a pazienti e amici di testimoniare in suo favore, ma di influenzare i medesimi con regali o mostrando particolare disponibilità nei loro confronti per influenzare le relative dichiarazioni». In uno di questi casi Tortoriello avrebbe persino offerto una sorta di «scambio di testimonianze». È il caso della figlia di una paziente oncologica del Pascale alla quale Tortoriello, in cambio di una testimonianza della donna a lui favorevole, prospettava in cambio di assisterla in una eventuale causa contro l’ospedale e contro uno dei medici del Pascale. In pratica – secondo Tortoriello – la madre di questa signora era stata curata ed operata erroneamente e così lui offriva alla donna di testimoniare in suo favore. Tortoriello cercava così di fissare appuntamenti con la donna anche in aree di sosta dell’autostrada pur di avvicinarla e parlarle di persona per organizzare il piano.

I TENTATIVI

Con un’altra testimone Tortoriello aveva invece tentato nei mesi scorsi di pianificare anche ciò che la donna avrebbe dovuto dire ai pm quando sarebbe stata chiamata dai magistrati a testimoniare. In questo caso arriva persino al punto di voler proporre alla donna di incontrarsi con uno dei suoi avvocati, ma è il legale di Tortoriello che rifiuta correttamente l’appuntamento per non «voler influire sulla genuinità della prova». In ultimo il medico avvicina anche un colonnello dei carabinieri di servizio a Roma, figlio di una paziente di Tortoriello. Nella capitale, in un incontro con il carabiniere, il medico prova anche a capire se il militare possa interessarsi con i Nas per le indagini in corso. È bene precisare che il carabiniere non ha dato seguito alle richieste dell’oncologo.

LA DIFESA

Gli avvocati di Tortoriello – Antonio Abet e Ugo Raia – respingono in toto l’impianto accusatorio dei pm. Secondo i due legali le azioni poste in essere dall’oncologo erano dettate al legittimo esercizio della difesa. «Tra l’altro – spiegano i due avvocati – si tratta per tutti i testimoni di persone che avevamo già indicato alla Procura e questi incontri sono del tutto irrilevanti». Per la difesa di Tortoriello anche le modalità di investigazione dei pm non sono congrue rispetto al caso. «Intercettazioni, pedinamenti – dicono – sono accertamenti spropositati per la natura del caso». Non è questo l’unico procedimento che vede coinvolto Tortoriello. Lo scorso settembre il medico è stato denunciato da due pazienti per presunti abusi sessuali o atteggiamenti impropri nel corso di alcune visite effettuate al Pascale. Due procedimenti a distanza di pochi mesi. Sui domiciliari spetterà al Tribunale del Riesame decidere sulla legittimità della misura.