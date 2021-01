Napoli, 17enne accoltellata dall’ex fidanzatino in piazza Plebiscito

Napoli, ragazzina accoltellata. Doveva essere un incontro chiarificatore tra ex fidanzatini invece è finito nel sangue. È successo nella tarda mattinata di oggi, quando una 17enne napoletana è stata accoltellata dopo essersi incontrata con un suo coetaneo che aveva chiesto di incontrarla per riappacificarsi e tentare di riconquistarla.

La minorenne sarebbe stata ferita a sangue dall’ex fidanzatino mentre litigavano in piazza del Plebiscito. Dopo il colpo all’altezza del collo, la ragazzina è riuscita a scappare e chiedere aiuto. La 17enne è stata soccorsa all’ospedale dei Pellegrini dove i medici le hanno suturato la ferita da arma da taglio al collo che avrebbe potuto ucciderla se fosse arrivata più a fondo. I carabinieri di Napoli hanno fermato il 17enne di via Foria che l’avrebbe accoltellata e sul quale sono in corso accertamenti.