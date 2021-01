Musica. Da Sorrento, in diretta streaming, il Concerto del Nuovo Anno mercoledì 6 gennaio, ore 18, dal Teatro Comunale Tasso

Il Comune di Sorrento e la S.C.S. Società Concerti Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, aprono il nuovo anno all’insegna della buona musica, con un concerto in diretta streaming in programma domani 6 gennaio, alle ore 18, dal Teatro Comunale Tasso.

Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado, una delle realtà campane che si sta affermando nel panorama musicale nazionale, diretta da Ivan Antonio, con la direzione artistica di Paolo Scibilia e la conduzione dell’attore Marco Palmieri.

Il concerto sarà visibile sulla pagina Facebook del Comune di Sorrento, all’indirizzo https://www.facebook.com/ comunesorrento e su quelle della Fondazione Sorrento e della Società Concerti Sorrento.

Solisti del programma lirico sinfonico saranno il soprano Anna Corvino ed il tenore Achille Del Giudice.

In programma, celebri brani del repertorio brillante: valzer e polke viennesi di Strauss, valzer di Shostakovich, la sinfonia “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, arie da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, “Turandot” di Giacomo Puccini, operette di Franz Lehar, oltre a canzoni italiane, napoletane e spagnole.