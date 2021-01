MSC E LE DELIZIOSE MELE DELLA NUOVA ZELANDA

La Nuova Zelanda produce davvero alcune delle mele di altissima qualità al mondo, apprezzate sia a livello nazionale che ancor di più a livello internazionale. Le mele della Nuova Zelanda sono così richieste che durante la stagione delle esportazioni, che tradizionalmente va da febbraio a settembre, vengono spedite in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Le mele hanno avuto un tale successo per questa nazione insulare del Sud Pacifico che si prevede che il settore diventerà un’industria da miliardi di dollari entro il 2022.

La Nuova Zelanda esporta mele dal 1890 e il paese vive un clima perfetto per la coltivazione di alcune delle varietà premium al mondo. Questo perché la Nuova Zelanda riceve alti livelli di sole e gode di un clima più moderato rispetto ai paesi continentali, essendo circondata dall’Oceano Pacifico. Questo si traduce efficacemente in inverni freddi ed estati calde, entrambi essenziali per produrre mele croccanti e saporite.

Le mele della Nuova Zelanda sono amate in tutto il mondo per il loro gusto, la consistenza croccante e la varietà. Il paese cresce una serie di tipologie diverse per soddisfare i vari palati del mondo. Ad esempio, i mercati del Regno Unito e dell’Europa tradizionalmente godono di una mela dal sapore pieno con un equilibrio acido, mentre i mercati americani e asiatici preferiscono alcune delle varietà più recenti della Nuova Zelanda, che sono più dolci e succose.

MSC È UN’ESPERTA NEL TRASPORTO DI MELE

Indipendentemente da dove vengono venduti sul pianeta e dato che la Nuova Zelanda si trova a 12.000 miglia da alcuni dei principali mercati di esportazione, MSC riconosce la fiducia che ci viene riposta quando spediamo questo prodotto deperibile di alta qualità su lunghe distanze.

In qualità di leader mondiale nel trasporto globale di container, MSC ha sviluppato una solida esperienza nel trasporto di merci deperibili. Basandoci sulla nostra copertura mondiale, aiutiamo gli esportatori neozelandesi da anni, contando su una presenza locale di 25 anni nel 2021 e offrendo un servizio globale con conoscenza locale.

In MSC, forniamo ai nostri clienti Apple un accesso diretto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai nostri specialisti locali di mele di vasta esperienza, che lavorano a stretto contatto con i clienti per sviluppare piattaforme di assistenza clienti su misura progettate con cura per soddisfare le esigenze e le esigenze specifiche delle loro attività. Questi includono:

Rappresentante locale del servizio clienti MSC come unico punto di contatto

Tempi di consegna rigorosi per le prenotazioni

Rilasci tempestivi dei contenitori

Monitoraggio regolare delle spedizioni, tracciabilità e rapporti di mappatura

Il nostro approccio pratico al servizio clienti è supportato da una flotta refrigerata avanzata e da un servizio di routing che fornisce tempi di transito competitivi dalla Nuova Zelanda a tutti i principali mercati internazionali delle mele.

Per saperne di più su come MSC supporta gli esportatori di mele della Nuova Zelanda, visita www.msc.com/apples