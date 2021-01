Msc e Costa: le crociere ripartono in sicurezza nel rispetto di tutte le misure anti contagio.

Ripartono le crociere e Napoli sarà ancora un porto di riferimento per le due compagnie, Msc e Costa, che prima delle altre hanno annunciato che sono pronte al via. Msc Crociere ha confermato che Msc Grandiosa tornerà a navigare da domenica 24 gennaio. Un protocollo rigidissimo perfettamente aderente alle disposizioni dell’ultimo Dpcm e in particolare alle misure di contenimento del contagio sul territorio italiano. L’ammiraglia della flotta, che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte, sarà nel porto di Napoli ogni martedì a cominciare dalla prossima settimana. Secondo i programmi messi a punto dalla compagnia, Msc Grandiosa riprenderà ad offrire crociere settimanali lungo il consueto itinerario in Mediterraneo occidentale, in partenza ogni domenica da Genova con una tappa anche a La Valletta (Malta). «L’ultimo decreto – sottolinea la compagnia – ha autorizzato la ripresa delle operazioni di crociera sotto la tutela del protocollo di salute e sicurezza che era stato sviluppato e autorizzato dalle autorità italiane la scorsa estate. Da agosto, Msc Crociere ha già accolto in sicurezza oltre 30mila ospiti a bordo delle sue due navi. Durante le festività natalizie e di fine anno fino all’emanazione dell’ultimo decreto ministeriale, le crociere erano state sospese a causa delle misure restrittive relative alla mobilità sull’intero territorio nazionale».

I CONTROLLI Per la ripartenza la compagnia ha ulteriormente intensificato i controlli per la costruzione della bolla sanificata che accompagnerà i passeggeri durante tutta la vacanza. Msc Grandiosa – si sottolinea – applicherà rigorosamente il protocollo di salute e sicurezza che prevede lo screening universale di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio prima dell’imbarco tramite tampone Covid-19 antigene, igienizzazione di tutti i bagagli a mano e da stiva, misure igienico-sanitarie e di pulizia rafforzate in tutta la nave, il distanziamento sociale a bordo, l’uso di mascherine nelle aree pubbliche fornite quotidianamente dalla compagnia. Inoltre, a tutti gli ospiti viene consegnato un braccialetto Msc for Me, che consente di effettuare tutte le operazioni in modalità contactless, come l’apertura della porta della cabina o i pagamenti, e contribuisce anche a tracciare, se necessario, i contatti di prossimità. I rigorosi e precisi standard vengono applicati in modo analogo anche per tutte le escursioni a terra, dove gli ospiti permangono all’interno della cosiddetta social bubble, proteggendo sia loro stessi che le comunità locali che li ospitano. Costa Crociere, invece, riprenderà le sue operazioni domenica 31 gennaio. Costa Deliziosa, offrirà agli ospiti la possibilità di visitare le più belle località italiane, con lo stesso itinerario originariamente previsto per Costa Smeralda, con mini-crociere di 3 e 4 giorni o in alternativa una intera crociera di 7 giorni. La Compagnia ha deciso di effettuare questa modifica ai suoi programmi con l’obiettivo di continuare ad offrire la migliore esperienza di vacanza possibile ai suoi ospiti. Anche per Costa Crociere resta fondamentale il porto di Napoli: Costa Deliziosa, infatti, sarà al molo Angioino ogni lunedì a partire dal 1 febbraio.

GLI ITINERARI «La scelta di ripartire con Costa Deliziosa – sottolinea la compagnia – consentirà una maggiore flessibilità di riprogrammazione dell’itinerario, per rispondere a qualsiasi eventuale cambiamento derivante dall’evoluzione dello scenario Covid-19 nelle destinazioni, mantenendo un’esperienza di crociera unica ed esclusiva a bordo di una delle navi più belle e accoglienti della flotta Costa. Di conseguenza, Costa Smeralda rimarrà ancora in pausa operativa per qualche settimana». Bisogna anche sottolineare che solo pochi giorni fa ha toccato per la prima volta il mare la nuova ammiraglia, Costa Toscana, che ora è in allestimento nei cantieri Meyer di Turku in Finlandia. Costa Toscana è la gemella di Costa Smeralda ed è la seconda nave della flotta che batte bandiera italiana di Costa Crociere che è alimentata a gas naturale liquefatto.

Fonte Il Mattino