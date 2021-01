Morto Marco Formentini, l’ex sindaco di Milano aveva 90 anni. Marco Formentini, sindaco di Milano dal 1993 al ‘97, è morto all’età di 90 anni. Nato nel 1930, fu esponente del partito Socialista ma divenne noto negli anni Novanta quando si avvicinò e poi aderì alla Lega Nord. Fu eletto deputato con i leghisti di Bossi nel 1992 e nel 1993 diventò il primo sindaco di Milano votato direttamente dai cittadini: il 20 giugno 1993 prevalse al secondo turno su Nando dalla Chiesa, candidato del centro-sinistra. La conquista di Palazzo Marino fu per la Lega Nord il risultato più prestigioso di una vittoriosa tornata di elezioni amministrative.

La giunta e la «first sciura»

Per la sua giunta non si affido esclusivamente a personalità del mondo leghista ma anzi allargò la compagine amministrativa a esponenti della società civile: come lo storico dell’arte Philippe Daverio, cui venne affidata la delega della Cultura, o l’economista Marco Vitale che si occupò del Bilancio, il professor Marco Giacomoni per i servizi sociali e ancora Walter Ganapini con la responsabilità dell’Ambiente. Formentini era stato sposato con Augusta Gariboldi, la prima «first sciura» di Milano, morta nel 2012: una coppia unita che ha avuto tre figli. Nel 2015 Formentini si era risposato con Daniela Gallone e le nozze erano state celebrate dall’allora sindaco Giuliano Pisapia