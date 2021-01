Mormile sulle polemiche del coordinamento opposizioni Costiera Amalfitana

Gentile direttore chiedo la rettifica dell’ articolo apparso sulla sua testata inerente

l’ iniziativa di cui mi pregio di aver avviato in collaborazione con Elvira Antonio ed Alfonso

. I miei colleghi di opposizione minoresi eletti nelle fila della mia lista alle scorse

amministrative affermano il falso nell’ articolo come è facilmente verificabile dalla copia

della pec inviata al capogruppo Cioffi in data antecedente la costituzione della stessa

che allego . Approfitto anche per puntualizzare che negli stessi giorni mi premunii di

confrontarmi anche con il consigliere Cestaro di Maiori che mi diede garanzia di

interessamento all’ iniziativa , e che solo per una questione di tempi ancora non è stata

formalizzata . Resta inteso che le porte del nostro neocostituito comitato sone aperte a

qualsiasi gruppo di minoranza , adesso e sempre . Con stima Fulvio Mormile