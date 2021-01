Monopoli-Juve Stabia: Le formazioni ufficiali

La Juve Stabia di Padalino cerca a Monopoli prima di riscattare la vergognoso sconfitta casalinga con la capolista Ternana e cerca anche di fare punti play-off. Il match è valido per l’anticipo della prima giornata di ritorno del girone C. La partita prenderà il via alle ore 15 agli ordini del signor Bitonti di Bologna.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Lombardo, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Zambataro; Starita, Soleri. – Allenatore: Giuseppe Scienza.

JUVE STABIA (4-4-2): Tomei; Lia, Allievi, Troest, Rizzo; Fantacci, Scaccabarozzi, Berardocco, Orlando; Cernigoi, Borrelli. – Allenatore: Pasquale Padalino.

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna (ass.: Bianchi-D’Angelo). IV° uomo: Cavaliere.

Ecco il tweet di Monopoli e Juve Stabia con le relative formazioni ufficiali