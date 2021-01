Costiera amalfitana. Mobility Amalfi Coast darà supporto alla SITA per il trasporto studenti in Costiera amalfitana. La Mobility Amalfi Coast, ente che gestisce il trasporto pubblico interno a Positano e collega la città verticale alla frazione di Nocelle e l’adiacente comune di Praiano, darà un supporto alla SITA per il trasporto degli studenti della Costiera Amalfitana.

A partire dal 2 febbraio si inizierà con un supporto dei servizi scolastici da Positano, Amalfi, Maiori, Tramonti e viceversa con autobus NCC fg Flavio Gioia-Positano. Per ora si parte in via sperimentale perché non tutte le scuole fanno attività in presenza. Bisogna capire prima la reale affluenza per organizzarsi di conseguenza.