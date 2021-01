Minori, Torre San Michele nei dipinti di Bartolo Savo

Minori. Pubblichiamo dei splendidi dipinti della Torre San Michele di Minori – comune in Costiera amalfitana – partoriti dall’estro del professor Bartolo Savo. Ringraziamo Nonno Rino Ruocco per il post e le immagini che abbiamo ripreso.

Torre San Michele di Minori nelle immagini del prof. Bartolo SAVO realizzate con la tecnica della pittura a olio.

…Chiestomi dal giovane pittore Bartolo Savo un mio parere sulla sua pittura, che conosco e seguo da qualche tempo, debbo schiettamente dire che nei suoi ultimi lavori, che cortesemente mi ha fatto vedere e che esporrà al Circolo Sociale di Minori, ho trovato il Savo in una chiara fase formativa.

Senza problemi ossessivi, storture ed esasperazioni alcune la sua pittura si sviluppa sul piano di quella serena semplicità che riflette perfettamente il suo temperamento. Le sue realizzazioni pertanto si concretizzano in una solida validità costruttiva e in un notevolissimo equilibrio tonale.

DOMENICO DE VANNA

in occasione della personale di Minori del 1970