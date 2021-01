Minori, sei nuovi positivi al covid

Il Sindaco Andrea Reale comunica il bollettino dei nuovi positivi nella sua cittadina. Al momento il totale dei positivi a Minori sono dieci.

In tarda serata abbiamo ricevuto i risultati parziali dello screening disposto per i nuovi contagiati di inizio anno. I NUOVI POSITIVI COMUNICATI PER IL TERRITORIO DI MINORI SONO 6.

Si tratta di contatti stretti di precedenti positivi, per lo più familiari.

Si ribadisce l’obbligo per coloro che devono fare test nei prossimi giorni di rispettare la quarantena.

Sono altresì obbligati alla quarantena i risultati negativi secondo le disposizioni ministeriali pubblicate precedentemente e reperibili sul sito del ministero della salute.

Si ribadisce l’appello nel rivolgersi al medico curante o all’usca nel caso di manifestazioni influenzali in modo da valutare un eventuale test che possa dirimere tra influenza stagionale o covid.

Il Coc Comunale ed il Sindaco sono a piena disposizione per qualsiasi esigenza.

Il Sindaco Andrea Reale