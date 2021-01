Minori non si ferma e punta su un'offerta turistica qualificata

Il Sindaco Andrea Reale comunica: “Minori non si ferma, consapevole delle bellezze paesaggistiche, con un’offerta turistica che ha saputo diversificare, qualificare è destagionalizzare in questi ultimi anni il turismo, grazie ad una virtuosa sinergia tra pubblico e privato messa in atto giorno dopo giorno dall’operosità di ogni singolo cittadino e dagli sforzi imprenditoriali attuati dagli operatori economici dei vari comparti. Possiamo contare su una ospitalità e una ristorazione d’eccellenza, sulla valorizzazione del LIMONE il sole della Costa D’Amalfi, sulla risorsa MARE, sull’ospitalità diffusa, sulle tradizioni e sulla Villa Marittima Romana del primo secolo dopo Cristo identità da difendere e custodire.

Andiamo oltre insieme, uniti nel segno della cultura del fare per il benessere della collettività. Il Covid-19 sarà solo un brutto ricordo… dipende dalla responsabilità di ogni singolo cittadino”.