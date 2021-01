Minori, le conseguenze del maltempo sulla spiaggia. Video di Valeria Civale

Minori (Costiera amalfitana). La nostra inviata Valeria Civale oggi giovedì 7 gennaio ha fatto un sopralluogo sulla spiaggia di Minori per verificare le conseguenze portate dal cattivo tempo. Come dimostra il video, le ultime mareggiate purtroppo hanno portato in spiaggia detriti e pezzi di legno. Un vero peccato però un luogo così bello e suggestivo. Speriamo che venga ripulita presto sebbene sappiamo quali difficoltà porti il maltempo.