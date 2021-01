Costiera amalfitana. Questa mattina il direttore di Positanonews Michele Cinque ha intervistato Andrea Reale, sindaco della città di Minori e rappresentante Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, per fare il punto sulla situazione Covid nella Divina.

“Purtroppo nel prendere atto che la maggioranza dei cittadini della Costa d’Amalfi ha rispettato le regole anti-covid durante le feste, dobbiamo constatare anche che un certo numero di persone non lo ha fatto. Ci sono stati feste di compleanno, cori, funerali non in regola che hanno generato circa 300 tamponi. Stiamo procedendo per farli”, ha dichiarato Reale.

“Non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo tenere alta la guardia. E’ inammissibile organizzare compleanni o feste. Questo crea lavoro a tutti quanti noi che siamo stanchi, stiamo facendo di tutto per azzerare i contagi. Ci vuole responsabilità. La terza ondata è una cosa certa”, ha ribadito. “Spero che il 2021 ci allontani sempre di più dal Covid-19”.