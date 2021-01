Minori, il sindaco Andrea Reale sui contagi in costiera amalfitana e la campagna di vaccinazione

Minori, il sindaco Andrea Reale interviene sulla questione dei numerosi contagi da Covid-19 in costiera amalfitana e sulla campagna di vaccinazione di massa: “Sono circa 260 i positivi, quindi bisogna tenere alta la guardia. Speriamo di riuscire ad abbassare il numero dei contagi ed avere già un mese di marzo libero dal Covid. Per quanto riguarda i vaccini come delegato alla Sanità sono in contatto con l’ASL di Salerno. Ancora non ci sono novità. Continuano le vaccinazioni per i medici, gli infermieri, il personale sanitario e gli anziani che si trovano in istituti di ricovero. Dopo questa prima fase inizieranno le vaccinazioni di massa ed in costiera amalfitana saremo subito organizzati e pronti per avere una vaccinazione di massa nel più breve tempo possibile”.