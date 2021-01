Minori, il sindaco Andrea Reale: “Sì a raggiungere le seconde case ma in sicurezza”

Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla sanità della conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, ha dichiarato all’Ansa: “Se si raggiunge la seconda casa in sicurezza, credo che non sia un grosso problema. Bisogna che il Coc comunale sappia chi entra nel paese, a mio parere bisognerebbe completare questa nuova disposizione prevista dal Dpcm con questa condizione in modo da avere un controllo totale del territorio. Ogni comune della Costiera Amalfitana ha un Coc che, secondo me, deve sapere che una famiglia si è spostata da Milano e che abiterà da noi per un determinato periodo. In Costiera Amalfitana abbiamo due Usca, una militare e una dell’Asl al porto di Maiori. Anche questi cittadini che sono residenti altrove e hanno una casa in Costa d’Amalfi devono usufruire dei servizi e se hanno dubbi possono fare il tampone: in 12 ore riusciamo ad avere il risultato del test molecolare mentre l’antigenico è immediato”.