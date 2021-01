Minori . I contagi in costa di Amalfi, la riflessione di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . E’ lecito chiedersi: ma a che servono tutte queste aperture, chiusure, coprifuoco e costrizioni varie, se la curva aumenta ed i positivi sono in numero impressionante ogni giorno di più.

C’è troppa gente per le strade; nei negozi n on si rispetta alla lettera il numero delle persone che fanno la spesa; non c’è osservanza del distanziometro ai mercati rionali; gruppetti di giovani e giovane non rispettano alcunchè

Così certamente non va.