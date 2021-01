Minori, Città del Gusto in Costa d’Amalfi. Il sindaco Andrea Reale formula gli auguri per questo 2021 iniziati da pochi giorni con un bellissimo video che racchiude le bellezze della città illuminata a festa in occasione del periodo natalizio. Luci di incanto che catturano gli occhi ed il cuore, regalando una carezza all’anima in questo periodo difficile. Un messaggio di speranza per il futuro affidato alla bellezza ed alla magia dello sfavillio delle decorazioni che rendono ancora più bella la città della costiera amalfitana.

Ecco le parole del sindaco Andrea Reale: “All’inizio di questo nuovo anno segnato dall’emergenza sanitaria in atto che ha profondamente segnato le nostre esistenze, modificando i nostri stili di vita ed infliggendo un duro colpo alle nostre relazioni interpersonali, desidero far giungere il mio pensiero ed il mio augurio alla città di Patti, gemellata con la nostra cittadina nel nome della comune patrona Santa Febronia Trofimena. Il mio augurio di un sereno 2021 caratterizzato da una ritrovata normalità va al primo cittadino di Patti, Giuseppe Mauro Aquino, ed a tutta l’amministrazione comunale ed all’intera cittadinanza. Un augurio anche al vescovo diocesano Mons. Gugliemo Giombanco ed al parroco della cattedrale don Enzo Smriglio. Mi faccio interprete dei sentimenti di tutta la cittadinanza di Minori per rinnovare i miei auspici per l’anno appena iniziato. Auguri e saluti da Minori, Città del Gusto, con la speranza di poterci presto reincontrare”.