Minori, domani lo screening per gli alunni ed i loro familiari, i professori ed il personale della scuola media. Il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, ha informato i suoi concittadini che domani, mercoledì 27 gennaio 2021, in occasione della ripartenza della scuola, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la postazione Usca al Porto di Maiori, si terrà lo screening “Scuola Sicura” per tutti gli alunni ed i loro familiari conviventi, il personale docente e non docente della scuola media di Minori.

Lo screening è su base volontaria, ma si auspica la partecipazione di tutti.