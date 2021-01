Minori, dal costone roccioso cadono pietre sulla sede stradale. Nessun ferito

Minori. Disagio al traffico per il distacco di pietre dal costone roccioso che hanno invaso una parte della sede stradale della Statale Amalfitana. Per fortuna al momento della piccola frana non transitavano persone o veicoli e, quindi, non si registrano danni a cose o persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per gestire la viabilità.

Il distacco del materiale roccioso ha provocato un temporaneo blocco del transito veicolare per motivi di sicurezza, in attesa che la strada venisse ripulita dalle pietre in modo da ripristinare una situazione di sicurezza.