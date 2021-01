Minori: addio ad Alfonso Pinto

Minori. Ha raggiunto la sua amata consorte Vittoria che lo vegliava dal cielo l’avvocato Alfonso Pinto, funzionario in quiescenza delle sedi INPS di Salerno e Nocera inferiore. La morte lo ha colto in Inghilterra dove da qualche anno viveva con il suo figlio Gennaro. Cordoglio a Minori particolarmente da parte di quanti hanno usufruito della sua predisposizione a soddisfare le esigenze pensionistiche o contributive.

Per motivi di sicurezza sanitaria e in attesa di espletare le pratiche burocratiche , l’arrivo delle ceneri a Minori avverrà in data da stabilire.

Condoglianza ai familiari da Positanonews.