MILAN-JUVENTUS SI GIOCHERA’ ? ATTESA PER MONITORAGGGIO ASL TORINO

Ecco cos’ha detto il tecnico bianconero Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia a proposito della partita e di un’eventuale rimonta: “Stiamo lavorando su quello, andiamo avanti partita per partita. La classifica la valuteremo tra un paio di mesi. Non è una partita da dentro o fuori, è importante ma non decisiva. Milan-Juventus è sempre stata affascinante. Il Milan non perde da molto tempo, è primo in classifica ed è la squadra da battere. Noi proveremo a imporre il nostro gioco a San Siro, senza paura: queste sono le partite belle”.

Le ultimissime sulla formazione: scontate le assenze di Morata e di Alex Sandro, quest’ultimo per la positività al Covid-19, e poi c’è l’incognita Dybala: “Morata sta facendo fisioterapia, lo valuteremo con lo staff medico – dice Pirlo -. Dybala ieri aveva qualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio e dovrebbe essere della partita. Rabiot e Arthur saranno a disposizione. Stiamo aspettando l’esito degli altri tamponi ma nessun alibi per domani: la rosa è competitiva in tutti i settori, altre squadre hanno avuto gli stessi problemi”. Infine, sul mercato, il tecnico juventino è lapidario: “Ne ho già parlato, ora pensiamo alla partita di domani. Poi se ci saranno delle opportunità le valuteremo”.

OMNISPORT | 05-01-2021