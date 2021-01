Migliori rooftop con piscina del 2021: trionfano il Poseidon di Positano e il Caruso di Ravello

Costiera amalfitana. Nella classifica di Rooftop guide dei migliori rooftop con piscina del 2021 la Costa d’Amalfi trionfa ancora. Nella graduatoria, infatti, è presente sia il Belmond Hotel Caruso di Ravello al 9° posto che l’Hotel Poseidon di Positano al 15° posto.

Le piscine sul tetto sono spesso strutture a sfioro proprio sul bordo e sono un ottimo punto da cui poter osservare lo scenario che ci si presenta di fronte. Alcune sono ottimi sostituti delle spiagge, nelle grandi città come Bangkok e New York, mentre altre sono più complementari alla spiaggia e un anche un collegamento con l’oceano, come a Rio de Janeiro.

Con la piscina, i rooftop si trasformano in un resort sul tetto: perfetto per ore di relax e per rinfrescanti nuotate sotto il sole durante il giorno, così come per la cena, per i drink e le vedute notturne. Praticamente la perfezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E quelle della Costiera amalfitana sono un vero e proprio fiore all’occhiello!