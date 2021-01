Meteo. Le previsioni dal Nautico di Piano di Sorrento: “Oggi giornata di pioggia, da lunedì miglioramento”. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

La rotazione del vento da Sud di ieri ha fatto aumentare la temperatura (livello del mare circa 15° in nottata). Oggi giornata tra piogge e qualche accenno di schiarita con vento di Libeccio moderato. Lunedì miglioramento e sprazzi di sole ma presenza di nuvole e vento debole da W,scarsa possibilità di pioggia. Martedì un pò di sole in più, ancora qualche nuvola ma non ci dovrebbero essere piogge, vento settentrionale. Da oggi graduale abbassamento della temperatura che non dovrebbe scendere al di sotto dei 6-7 gradi (quando parliamo di temperatura è sempre riferita al livello del mare, si tenga presente che diminuisce di circa 0,8° ogni cento metri di quota, in prossimità del suolo).

Il Dirigente dell’Istituto, Dott. Teresa Farina