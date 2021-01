Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a domenica.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Siamo alla periferia di un esteso ciclone atlantico e si formerà una depressione secondaria sull’Italia. Oggi molto nuvoloso con piogge non forti. Sabato piogge in nottata leggero miglioramento durante la giornata, Domenica con piogge abbondanti per metà giornata, migliora in serata. Venti di libeccio moderati per oggi , rinforzo in serata e nottata, sabato e domenica da ponente. Temperatura ancora mite oggi, in diminuzione da domani.

Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.