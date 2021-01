Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a giovedì.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

La depressione che ha portato pioggia ieri si allontana e lascia posto ad una alta pressione di origine Africana. Oggi giornata soleggiata, martedì prevalenza di sole con qualche nuvola, mercoledì e giovedì aumenta la nuvolosità con scarsa probabilità di piogge alternate a schiarite. Venti ancora da NE per oggi, ruota da settori meridionali per domani. Temperatura in aumento da domani.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.