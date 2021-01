Meta, proteste dei genitori per la prolungata chiusura del Liceo Marone

Meta. Sono moltissime le proteste dei genitori per quanto riguarda la sospensione della didattica in presenza fino al 28 febbraio 2021 del Liceo “Publio Virgilio Marone”, così come da ordinanza a firma del sindaco Giuseppe Tito. Molte famiglie dei ragazzi della penisola sorrentina che frequentano l’istituto scolastico erano intervenute con dei messaggi durante l’ultima diretta del primo cittadino manifestando la propria contrarietà a prolungare la didattica a distanza. Va evidenziato che la situazione epidemiologica in penisola sorrentina, nonostante la presenza di numerosi casi di positività, non giustifica assolutamente un’ordinanza di chiusura del Liceo per un ulteriore mese. Anche da Positano arrivano i pareri contrari dei genitori di tanti alunni che frequentano il liceo metese.