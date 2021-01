Meta, l’intervista alla prof Auletta: “Mi ha spinto l’amore per i miei ragazzi”

Meta (Napoli). Oggi pomeriggio il direttore Michele Cinque ha intervistato Linda Auletta, professoressa di inglese del Liceo Publio Virgilio Marone. La professoressa, quasi 64 anni, ci ha raccontato la sua esperienza di lavoro ai tempi del Covid.

“Per me è stata un’esperienza molto positiva. Da un giorno all’altro – il 6 marzo – ci siamo ritrovati con le scuole chiuse. La nostra dirigente subito si è attivata per tutelare la salute dei ragazzi. Ci ha molto stimolato”, ci ha spiegato. “Io non sono molto tecnologica, ma mi sono ritrovata a fare la Dad. L’ho fatto per amore del mio lavoro e dei miei studenti. Sono stati i miei alunni a dirmi cosa fare!”.

“Quest’esperienza terribile ha avuto i suoi lati positivi: tutti noi ci siamo avvicinati alla tecnologia. E’ stato importante dare speranza e fiducia ai ragazzi”. Tutti gli studenti hanno risposto bene, ha evidenziato poi la prof. Auletta, che ringraziamo per la testimonianza.