Meta, in tanti alla spiaggia. Il sindaco: “Sarò costretto a prendere provvedimenti più restrittivi”. Ma la gente è a distanza

Meta. Oggi, sabato 30 gennaio, complice la giornata dal clima mite, in tanti hanno deciso di trascorrere qualche ora presso la spiaggia della città affollando la passeggiata ed i locali. Proprio nella giornata in cui la città di Meta registra ben 14 nuovi positivi. Il sindaco Giuseppe Tito, con un post sulla sua pagina Facebook, commenta le immagini che stanno girando sui social e che testimoniano la situazione verificatasi oggi pomeriggio:

Non ci sono parole. Resto basito da tanta irresponsabilità. Sarò costretto ancora una volta a prendere provvedimenti più restrittivi.

Vogliamo notare che noi di Positanonews siamo scesi in spiaggia e la gente era a distanza e con la mascherina, molto più vicini fra di loro e più assembrate le persone nelle piazze da Sorrento a Vico Equense e nella stessa Meta , perchè Peppe Tito fa questi post? Forse perchè sta in crisi politica e non sa che dire?

Certo distrarre la gente dalle anomalie di una minoranza che ha deleghe che dovrebbero essere di chi amministra è quantomeno curioso, ancora più curioso che una istituzione si basi su foto fatte girare sui social network che potrebbero esser alterate o avere una prospettiva diversa, in genere, chi guida le istituzioni dovrebbe avvalersi di atti ufficiali, relazioni della polizia municipale, per esempio, non foto su facebook o instagram che , forse non lo sa, possono essere o alterate o viste in prospettiva.

E’ così che si prendono decisioni a Meta?

Guardate per esempio cosa è successo a Napoli senza che vi sia stato alcun post o provvedimento a parte De Luca Governatore della Campania che ha sempre la stessa linea.