Meta, i rappresenti d’istituto del Liceo P.V. Marone chiedono il posticipo della didattica in presenza all’1 marzo 2021

Meta. Gaetano Ruggiero, Francesco Russo, Raffaella Vitale e Vincenzo Cuomo – rappresentanti d’istituto del Liceo Publio Virginio Marone – inviano una lettera al Dirigente Scolastico Immacolata Arpino, al sindaco di Meta Giuseppe Tito ed all’assessore della Pubblica Istruzione Angela Aiello specificando che essendo da sempre promotori di un progetto di scuola sicura, richiedono, a nome di tutte le classi firmatarie, di posticipare il rientro a scuola in presenza al 1 marzo 2021 al fine di tutelare il diritto alla salute di tutti i componenti della comunità scolastica. Continuare le lezioni a distanza durante tutto il mese di febbraio significherebbe non contribuire all’ulteriore innalzamento della curva dei contagi, che nella nostra penisola già versa in condizioni critiche. Il rientro a marzo, con l’arrivo della primavera, permetterà di rispettare al meglio le norma anti contagio, permettendo l’apertura degli infissi nelle classi e un consistente miglioramento riguardo il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici, con i ragazzi che potranno usufruire di veicoli propri per raggiungere il plesso.

Oltre alla richiesta appena esplicata, presentiamo una proposta: crediamo sia legittimo, per i genitori, poter usufruire di un potere decisionale maggiore con il quale scegliere se mandare il proprio figlio a scuola o se farlo continuare in Didattica a Distanza. Visto il momento storico in cui verte l’intera nazione, ed ancor di più la nostra Penisola Sorrentina, chiediamo di prendere seriamente in considerazione questa proposta.

Ci teniamo a precisare che tutti noi non vediamo l’ora di ritornare a scuola, di ritornare a teatro per svolgere assemblee, di recarci a Napoli per il Teatro Day, di vivere, nel vero senso della parola, la scuola, cosa che in DaD, nonostante i tentativi, non accadrà mai; è proprio perché tutti noi non potremmo sopportare una situazione di incertezza analoga a quella verificatasi ad ottobre (con repentini cambi di programma sulla chiusura/riapertura delle scuole), chiediamo il ritorno nelle classi almeno in data 1 marzo 2021 così da non aver problemi nel concludere l’anno in presenza. Per le classi prime, per le classi quinte, per tutti i ragazzi e le ragazze del Publio Virgilio Marone.