Meta: i fratelli Milano, gli StarGem, oggi alle 16 protagonisti su Rai 1

Meta (Napoli). Oggi alle 16:00 su Rai 1, all’interno del programma ItaliaSì di Marco Liorni, protagonisti i gemelli Milano, i 4 fratelli ballerini ormai noti non solo il Penisola sorrentina. Il famoso quartetto si chiama StarGem.

Ecco cosa hanno raccontato a Positanonews: “Siamo 4 gemelli di Meta : Antonino, Antonio, Raffaele e Rosario. La passione per la danza è iniziata per caso vedendo uno spettacolo, avevamo appena 5 anni… Adesso ne abbiamo 16 e da allora per 11 anni continuiamo…. Hip hop, moderno, contemporaneo, classico e da 1 anno abbiamo aggiunto la ginnastica artistica per migliorare le nostre performance…. Facciamo letteralmente le capriole per conciliare la scuola, le lezioni d’inglese e il patentino, siamo iscritti al liceo scientifico Salvemini di Sorrento“.

Non solo talentuosi ma anche estremamente determinati i fratelli Milano. “Entriamo in sala già sudati e non ci sentiamo mai arrivati vogliamo realizzare il nostro sogno: diventare famosi. Abbiamo iniziato a partecipare a Ballando on the road, poi l’anno scorso abbiamo vinto l’edizione 2020 della Corrida di Carlo Conti e adesso siamo a ItaliaSì di Marco Liorni… Vogliamo dimostrare a tutti quelli che valiamo perché nulla è facile, ma niente è impossibile se ci credi davvero… Noi non molliamo mai“.

