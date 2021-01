Meta. Colpo a sorpresa di Peppe Tito , Massimo Starita vice sindaco e Roberto Porzio assessore. Lavori pubblici ancora casella vuota

Meta, Sorrento ( Napoli ) . Colpo a sorpresa di Peppe Tito , dopo aver azzerato le deleghe, come anticipato da Positanonews, la Befana ha portato la Giunta con sorprese e conferme, le novità principali Massimo Starita vice sindaco e Roberto Porzio assessore. Lavori pubblici ancora casella vuota I due candidati consiglieri più votati hanno avuto finalmente riconoscimenti per il loro contributo in termini di consensi, nella competizione elettorale che ha visto Tito prevalere per la seconda volta. Sorprese per tutti ma non per Positanonews che aveva messo nel toto assessori Roberto Porzio, poi riflettori puntati sulla super votata Angela Aiello, data per possibile successore dello stesso Peppe Tito che non è stata nominata vicesindaco posto che aveva Rosanna Testa. Un pezzo di Positano anche in questa Giunta con Roberto Porzio che con 507 voti ha avuto un bel successo . Per lui quasi scontate le deleghe agli spettacoli, mentre per la cultura dovrebbero rimanere a Biancamaria Balzano che molti davano per assessore. Per il resto le caselle sono rimaste le stesse mentre la delicata delega dei lavori pubblici rimane ancora al sindaco che trattiene a se tutte le deleghe non concesse. La ripartizione delle deleghe agli assessori e consiglieri come da decreto di nomina

1) Di nominare Assessore componente della Giunta Comunale il consigliere

Roberto Porzio nato a Piano di Sorrento il 10.6.1974;

2) Di nominare, altresì, Vice Sindaco l’Assessore Massimo Starita, già

componente della Giunta Comunale;

3) di delegare con effetto immediato:

– all’Assessore AIELLO ANGELA le seguenti materie:

PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI – SANITA’ –

RAPPORTI CON LE FRAZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE –RISORSE

MARE – VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONISMO

– all’Assessore CACACE PASQUALE le seguenti materie:

TURISMO – PERSONALE – PROTEZIONE CIVILE – CORSO PUBBLICO

– DEMANIO – POLITICHE GIOVANILI –ATTUAZIONE PROGRAMMA

ELETTORALE

– all’Assessore e Vice Sindaco STARITA MASSIMO le seguenti materie:

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE – MANUTENZIONE – CONDONO

– all’Assessore PORZIO ROBERTO le seguenti materie:

SPORT – SPETTACOLO – SERVIZI DEMOGRAFICI – SVILUPPO

SOSTENIBILE

4) di precisare che esclusivamente al Sindaco delegante resta salva ed

impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in

parte, le presenti deleghe e di dispensare il delegato dall’incarico in qualunque

tempo e, comunque, di avocare a sé tutti gli atti relativi alle presenti deleghe,

ove ne ravvisi la necessità.

5) di precisare, altresì, che ai suddetti Assessori delega anche la firma di atti, di

natura non gestionale e che non imp

