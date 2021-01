Meta: asilo nido chiuso fino al 4 febbraio per un contagio

Meta (Napoli). Dopo la conferma di un caso di positività, è scattata la chiusura per l’asilo nido di Meta. La decisione è stata presa dal sindaco Giuseppe Tito. Al momento nell’ordinanza è previsto che i bambini non potranno frequentare la struttura, fino al prossimo 4 febbraio, non ne è in discussione la sicurezza visto che le misure sono state tutte osservate, ma è una misura prevista per casi del genere, come è successo anche a Sorrento .

Però nel proprio provvedimento il primo cittadino avverte che “la situazione epidemiologica verrà costantemente monitorata e, nel caso, adottati ulteriori provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica”. Ieri, inoltre, durante lo screening effettuato con i test antigenici donati alle amministrazioni della penisola sorrentina dalla Msc Foundation, sempre a Meta è stata rilevata la positività al virus di un altro bambino di meno di 5 anni di età. L’avvenuto contagio dovrà comunque essere confermato dal tampone molecolare. Oltre al bambino è positiva anche una ragazza di 26 anni.