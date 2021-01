Meta, appalto rifiuti. Pubblicato il nuovo bando

Meta (Napoli). Anche il Comune di Meta ha deciso di pubblicare il nuovo bando per l’affidamento del servizio di nettezza urbana. Si tratta di una svolta dopo la decisione di annullare il precedente appalto. Il bando prevede che il servizio possa essere nuovamente svolto in cooperazione con il Comune di Vico Equense. Alcune settimane fa l’Autorità nazionale Anticorruzione, su precisa segnalazione di un’impresa del settore, aveva rilevato delle criticità in merito al capitolato d’appalto.

Si tratta di un elemento che ha destato scalpore e attivato anche la Procura di Torre Annunziata, a titolo informativo. Ora, il Comune di Vico Equense – ente capofila del servizio Nu condiviso con l’amministrazione municipale di Meta – ha provveduto, dopo aver ritirato il precedente bando, a elaborare il nuovo avviso pubblico. La cifra a base dell’appalto è di circa 28 milioni di euro e il servizio avrà durata settennale. Le criticità rilevate dall’Anac riguardavano una clausola giudicata borderline perché rischiava di non dare la possibilità a molte ditte di partecipare.

Clicca qui per accedere al Comune di Meta.